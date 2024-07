Calciomercato Torino / Oltre a Coco, i granata sono al lavoro anche per regalare a Vanoli Albian Hajdari del Lugano

Coco, ma non solo. La cessione di Buongiorno ha definitivamente sbloccato il mercato del Torino, con Vagnati che sta ora cercando di accelerare i tempi per regalare il prima possibile a Vanoli dei nuovi giocatori, data l’imminente partenza per il ritiro di Pinzolo. Oltre a Samu Coco, difensore del Las Palmas molto vicino a vestire la maglia granata per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, il direttore tecnico si è fiondato su Albian Hajdari, centrale mancino del Lugano con un passato nelle giovanili della Juventus.

Distanza minima con il Lugano

Vagnati e Cairo hanno deciso di reinvestire i soldi ottenuti dalla cessione di Buongiorno per coprire quanti più “buchi” possibili; e la difesa, si sa, è il reparto che più necessita di colpi in entrata. Le partenze di Rodriguez, Buongiorno, Djidji e Lovato hanno lasciato la retroguardia quasi senza giocatori, e l’obiettivo della società è quello di acquistare tra i 3 e i 4 difensori. E se il primo sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, c’è una trattativa ben avviata per il secondo. Si tratta di Albian Hajdari, difensore svizzero del Lugano. I granata hanno offerto per lui 3 milioni di euro, mentre gli svizzeri ne chiedono almeno 4. La sensazione è dunque che si possa trovare presto un accordo tra i club, e che sarà poi decisiva la volontà del giocatore. La carriera di Hajdari è stata caratterizzata di diversi viaggi andata-ritorno tra l’Italia e la patria. Il difensore classe 2003 è infatti partito dal Basilea, alternandosi poi in diverse annata con la Juventus – prima Primavera e poi Next Gen -, prima di tornare in Svizzera vestendo la maglia del Lugano. Lì ha avuto il suo exploit finendo sotto gli occhi di Vagnati, che ora vorrebbe riportarlo a Torino.