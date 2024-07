Calciomercato Torino / Dopo Saul Coco, molto vicino al Torino, Vagnati cerca un altro difensore per il reparto difensivo

Da quando Paolo Vanoli è alla guida del Torino, sono stati fatti due movimenti di mercato: Adam Masina è stato riscattato dall’Udinese e Alessandro Buongiorno è stato venduto al Napoli. Adesso è arrivato il momento, anche grazie ai soldi incassati dalla cessione di Buongiorno, di fare acquisti. Il primo tassello nuovo, per la difesa, sarà Saul Coco del Las Palmas. La trattativa sta andando a buon fine ed è in fase avanzata. Ma un solo colpo, soprattutto in difesa, non basta. Il classe 1999 Coco dovrebbe essere il sostituto di Buongiorno, ma servono altri difensori. Ecco quindi che dopo di lui, Vagnati cerca un altro difensore.

Un altro difensore per il reparto difensivo

Dopo Coco, serve almeno un altro difensore. Preferibilmente di piede mancino. Vagnati è alla ricerca dell’affare giusto. Al momento, la difesa del Toro, è messa molto male. Buongiorno, pilastro e simbolo, è stato venduto. Rodriguez e Djidji invece, sono andati via a zero ed erano comunque due giocatori importanti. Lovato non è stato riscattato dalla Salernitana. Schuurs deve ancora completare il suo recupero. Gli unici disponibili al momento sono Masina e Sazonov. Coco quindi non basta, servono anche altri giocatori in difesa. Non si tratta dell’unico reparto da sistemare, ma sicuramente è quello messo peggio.

Vanoli e il ritiro

Dal 17 di luglio al 27 di luglio, il Toro si troverà in ritiro a Pinzolo. Poi dopo ci sarà la tournée in Francia. Vanoli avrà modo di plasmare il suo modo di giocare. L’obiettivo però, è quello di fargli avere buona parte della squadra a disposizione. Al momento, al Filadelfia, sta lavorando con tanti giovani. Prima arrivano i giocatori, meglio è. Qualcuno si trova ancora in vacanza e altri si stanno allenando, ma il loro futuro è ancora da decidere. La squadra deve ancora essere costruita.