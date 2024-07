Calciomercato Torino / Non solo in difesa, anche a centrocampo servono rinforzi: Vagnati è chiamato a trovare giocatori

La sessione di calciomercato è aperta dal 1 di luglio e si chiuderà il 30 di agosto. In casa Torino, Paolo Vanoli ha appena cominciato la sua avventura. Dopo la preparazione al Filadelfia, la squadra si sposterà a Pinzolo e poi in Francia. Durante la prima sessione a porte aperte, Gvidas Gineitis si è fatto male e ha abbandonato l’allenamento. Questo mette in risalto un fattore: servono rinforzi anche a centrocampo. Non solo in difesa, che rimane comunque il reparto messo peggio. Ma anche in mezzo al campo, ci sono alcune situazioni da valutare. Nella giornata di oggi, il classe 2004 lituano svolgerà gli esami clinici. A prescindere da questo, servono certezze in quella zona di campo.

Centrocampo: la situazione

Samuele Ricci è l’unica certezza. Lo scorso anno ha chiuso molto bene e quest’anno c’è anche chi lo vuole capitano. Nonostante non abbia partecipato a Euro 2024, è carico in vista della nuova stagione. Rimarrà al 100% e sarà un tassello fondamentale. Ma lui da solo non basta. Linetty ha il contratto in scadenza nel 2025: lui è sempre a disposizione ma potrebbe essere ceduto, se il Toro vuole monetizzare. Ilic invece, dopo l’Europeo, è ancora in vacanza. Su di lui c’è lo Zenit e la trattativa continua. Manca il sì del giocatore. Infine c’è Tameze, che ha giocato tutto lo scorso anno da difensore. Anche lui comunque, insieme a Ricci, può essere una certezza da titolare o a gara in corso. Situazioni queste, che vanno definite il prima possibile.

Gineitis potrebbe fermarsi

La speranza è che non sia nulla di grave per Gineitis. Ma si tratta di un giocatore fragile? Nella parte finale della scorsa stagione, si era fatto male dopo Udinese-Torino 0-2. Sembrava solo una botta e invece, non ha più visto il campo. Adesso, a soli pochi giorni dalla partenza della preparazione, si è di nuovo fermato. Il tempo per migliorare fisicamente è tutto dalla sua parte.