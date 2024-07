Calciomercato Torino / Lo Zenit continua a lavorare per Ivan Ilic: i russi sono in contatto con l’agente del giocatore per trovare l’accordo

È iniziata ufficialmente la stagione 2024/2025 del Torino. I granata si sono radunati nella mattinata di oggi al Filadelfia per il primo allenamento sotto la guida di mister Paolo Vanoli, che nonostante le assenze dei nazionali ha ritrovato una rosa molto ampia. Pochi giocatori della prima squadra, tanti Primavera e ritornati dai prestiti. Per questo motivo il lavoro in ottica calciomercato è molto lungo, tra entrate e uscite. I nomi più caldi in questi giorni sono sicuramente quelli di Alessandro Buongiorno e Ivan Ilic. Se il difensore è ormai prossimo alla cessione, manca ancora qualcosa per il possibile trasferimento del centrocampista serbo.

Lo Zenit continua il pressing

Nonostante la passata stagione non troppo esaltante, Ivan Ilic ha attirato le attenzioni di qualche club estero. Su di lui si è fiondato soprattutto lo Zenit San Pietroburgo, che sembrerebbe disposto ad accontentare le richieste del Toro per avere l’ex Verona. I granata chiedono una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro ai russi, che però in questo momento non sono mai andati oltre i 15. La sensazione però è che si possa trovare un’intesa tra i due club intorno ai 20 milioni. Questo non basta, però, perché lo Zenit dovrà convincere anche lo stesso Ilic, che appare un po’ titubante riguardo il fatto di lasciare i riflettori del calcio europeo (le squadre russe non possono partecipare alle competizioni UEFA). Continuano dunque i contatti con l’agente del calciatore con l’obiettivo di trovare un accordo il prima possibili, prima di chiudere la trattativa con il Torino. Intanto, Ivan Ilic non si è ovviamente presentato nella mattinata di lunedì al raduno al Fila a causa della pausa che gli spetta dopo l’impegno agli Europei con la sua Serbia.