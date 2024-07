Calciomercato Torino / Buongiorno ora è davvero un giocatore del Napoli e ci sono i soldi per gli acquisti: non si può più aspettare

Nella giornata di ieri Alessandro Buongiorno ha sostenuto le visite mediche con il Napoli, l’ultimo step necessario prima dell’ufficializzazione dell’acquisto da parte del club azzurro. E con l’addio del difensore nelle casse granata stanno arrivando 35 milioni di euro: un bel tesoretto da poter utilizzare nel mercato in entrata. Ma soprattutto da utilizzare in fretta. Paolo Vanoli da diversi giorni ormai ha iniziato la preparazione con una squadra indebolita rispetto alla passata stagione, che ha perso diversi elementi (soprattutto in difesa dove, oltre a Buongiorno, sono andati via anche Djidji, Rodriguez e Lovato) e in cui sono presenti numerosi giocatori con le valige già pronte.

Calciomercato Torino: ora i soldi per gli acquisti ci sono

Davide Vagnati in queste settimane ha imbastito diverse trattativa per cercare quei rinforzi necessari in un po’ tutti i reparti – dalla porta all’attacco, passando per la difesa, la fascia sinistra e la trequarti – ma non ha ancora sferrato nessun assalto decisivo. D’altronde il diktat societario era chiaro: prima le cessione, poi gli acquisti. E ora che Buongiorno è stato ceduto al Napoli e che sono in arrivo 35 milioni (senza considerare che nei prossimi giorni potrebbe chiudersi anche la trattativa per il passaggio di Ilic allo Zenit San Pietroburgo), il dt dovrà premere il piede sull’acceleratore e far arrivare a Torino i primi rinforzi.

Manca meno di un mese al debutto in Coppa Italia

Mercoledì la squadra partirà per il ritiro di Pinzolo, dove lavorerà per dieci giorni intensamente sui nuovi sistemi di gioco: per Vanoli sarebbe fondamentale avere i rinforzi richiesti per poter lavorare con calma e nei tempi giusti sulle sue idee di gioco. Anche perché ai primi impegni ufficiali non manca poi così tanto tempo: l’esordio in Coppa Italia sarà l’11 agosto contro il Cosenza, fra meno di un mese.