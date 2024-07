Calciomercato Torino / Alessandro Buongiorno è un nuovo giocatore del Napoli di Antonio Conte: adesso è ufficiale

Era tutto fatto da giorni e la notizia era nell’aria. Adesso è ufficiale: Alessandro Buongiorno lascia il Torino ed è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo 17 anni in granata, adesso si trasferisce in Campania e sarà una nuova pedina di Antonio Conte.

Il saluto del Torino

“Alessandro Buongiorno. – questa la nota dei granata – è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità.Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera”. Ecco il post Instagram del Torino: