Tutte le trattative e gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato delle squadre di Serie A della giornata di oggi, sabato 13 luglio

Matias Soulé vuole la Roma. L’argentino, che nell’ultima stagione ha giocato nel Frosinone, è contesto tra il Leicester e i giallorossi. Il giocatore preferirebbe restare in Serie A, anche perché Daniele De Rossi è un suo grande estimatore. Gli inglesi hanno messo sul piatto 20 milioni più 5 di bonus e non sembrano voler andare oltre questa cifra. La Roma è invece disposta a offrire 30 milioni per l’attaccante, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Poi la palla passerebbe alla Juventus.

Inter, ufficiale Taremi

I nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo dell’iraniano Taremi. L’attaccante arriva a parametro zero: era svincolato. “Ciao tifosi dell’Inter sono Mehdi Taremi e non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Insieme faremo grandi cose”. Queste le prime parole dell’ex Porto, entusiasta di iniziare questa nuova avventura in nerazzurro.

Fiorentina, depositato il contratto di Valentini

Nicolas Valentini ha firmato il suo contratto con la Fiorentina. Il giocatore ha siglato un accordo di quattro anni e mezzo con i viola. Ora il club di Commisso dovrà decidere se pagare un indennizzo per liberare quanto prima il giocatore, che ha voglia di mettersi a disposizione di Palladino.

Milan, idea Fullkrug

Il Milan prosegue la ricerca dell’attaccante che prenderà il posto di Olivier Giroud nella prossima stagione. Oltre ai nomi di Abraham e Morata i rossoneri stanno valutando quello di Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund che in estate potrebbe partire per trovare più spazio. I gialloneri hanno infatti preso Guirassy dallo Stoccarda, destinato a fare il titolare.