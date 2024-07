Davide Vagnati è alla ricerca di una squadra per Pietro Passador: si punta a un altro prestito per il portiere granata

Prosegue senza sosta il lavoro di Davide Vagnati in questa sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo primario del direttore tecnico sarà quello di trovare il difensore centrale che sostituirà Alessandro Buongiorno, ormai trasferitosi al Napoli, per mettere a disposizione di Paolo Vanoli una rosa competitiva. Ma l’uomo mercato del Toro dovrà anche piazzare altrove tutti quei giocatori che nel corso della prossima stagione non riusciranno a trovare spazio. Tra questi c’è Pietro Passador, giovane speranza granata, che nell’ultima annata è rimasto a disposizione di Ivan Juric come quarto portiere.

Per Passador si proverà un nuovo prestito

Il ventunenne portiere del Toro ha già affrontato una prima esperienza in prestito nell’ultima stagione. Il ragazzo era stato girato al Rimini, ma le cose non sono andate nel verso giusto. In Emilia Romagna ha giocato una sola partita, in Coppa Italia Serie C, per poi fare ritorno all’ombra della Mole a gennaio. L’obiettivo era quello di mandarlo nuovamente in prestito, ma la società non è riuscita a trovargli una squadra. Ecco allora che Passador è rimasto al Torino, per ricoprire il ruolo di quarto portiere alle spalle di Milinkovic-Savic, Gemello e Popa. Con l’arrivo dell’estate nuove opportunità potrebbero profilarsi per il classe 2003, a cui Vagnati proverà a cercare squadra. A farsi avanti sono stati due club di Lega Pro: prima la Pro Vercelli e poi il Monopoli. Entrambe però hanno effettuato solo dei sondaggi, senza affondare il colpo. Da capire se la situazione potrà evolversi nelle prossime settimane, ma quel che è certo è che Passador sarà ceduto per fare esperienza.