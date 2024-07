Tutte le notizie di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti sulle trattative della giornata di oggi, venerdì 12 luglio

La Fiorentina ha chiuso per l’acquisto di Nicolas Valentini. Il difensore, che viene dal Boca Juniors, ha sostenuto le visite mediche con il club viola e ha poi firmato per un accordo quadriennale. Ora si attende che il contratto venga depositato, poi il calciatore potrà iniziare ufficialmente la sua nuova avventura a Firenze.

Lazio, Immobile è volato in Turchia

Dopo un lungo percorso ricco di gol è terminata l’avventura di Ciro Immobile con la maglia della Lazio. L’attaccante è volato in Turchia per firmare il suo nuovo contratto con il Besiktas. Ai biancocelesti un indennizzo di circa 3 milioni di euro per liberare Immobile, che ora dovrà svolgere le visite di rito con la sua nuova squadra. Intanto la Lazio si allontana da Greenwood: sul giocatore c’è l’interesse del Napoli e del Marsiglia.

Bologna, occhi su Miovski

Tra i nomi che interessano alla dirigenza rossoblù c’è quello di Bojan Miovski, attaccante attualmente in forza all’Aberdeen. Miovski, giocatore di origini macedoni, ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni convincenti nel campionato scozzese. Durante la sua permanenza nella Scottish Premiership e nella Conference League, l’attaccante ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 14 gol e fornendo 2 assist.

Zirkzee a Manchester per le visite

Joshua Zirkzee ha lasciato Bologna direzione Manchester. L’attaccante è partito per l’Inghilterra per svolgere le visite mediche e per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai Red Devils. Al Bologna andranno poco più di 40 milioni pagabili in tre anni, mentre il giocatore si legherà al club fino al 2029.