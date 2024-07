Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, domenica 14 luglio, di calciomercato in Serie A: Bennacer del Milan apre all’Arabia

Insieme al caldo, anche le trattative in Serie A si fanno sempre più bollenti. Fino al 30 di agosto il mercato è aperto e può succedere di tutto. Tutte le squadre si muovono, in entrata e in uscita. Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, è in uscita. Il giocatore ha una clausola da 50 milioni di euro, ma i rossoneri aspettano un’offerta anche più bassa. Molto probabile che vada a giocare in Saudi League in Arabia. Il giocatore ha aperto a questa opzione.

La Premier League su Milenkovic

In casa Fiorentina invece, Nikola Milenkovic potrebbe salutare. Su di lui infatti c’è il Nottingham Forest. L’interesse del club di Premier League è forte ed è già stata formulata un’offerta. Dopo 7 anni alla Viola, la sua permanenza non è certa. Gli inglesi infatti spingono per averlo. In caso di cessione, i nomi per sostituirlo sono Costa (Tolosa) e Vitik (Sparta Praga).

Oristanio al Venezia

Gaetano Oristanio è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Arriva dall’Inter per 5 milioni di euro. Contratto fino al 2029 per lui, che quest’anno ha giocato in prestito al Cagliari.

L’Inter aspetta Cabal

Inter di Inzaghi che è molto vicina a Juan Cabal del Verona. Esterno sinistro, prenderebbe il posto dell’infortunato Buchanan. O meglio, Carlos Augusto tornerebbe ad essere il vice Dimarco, con Cabal che giocherebbe più basso. Sean Sogliano aspetta l’offerta da 10 milioni di euro totali e Paolo Zanetti, potrebbe non convocarlo per il ritiro. Operazione ben avviata. Nel caso, le alternative sono Ricardo Rodriguez oppure Hermoso.

Varane al Como

Grazie a Fabregas, che ha insistito molto, il Como ha praticamente preso Raphael Varane. Gran colpo in difesa. Il francese infatti, ha vinto 4 Champions League con il Real Madrid. Arriva da svincolato, dopo l’esperienza con il Manchester United.