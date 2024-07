Il Torino ha messo gli occhi su Che Adams, attaccante ex Southampton ora svincolato: ecco chi è e le sue caratteristiche

Dall’Inghilterra, nell’estate del 2024, sono giunte le prime voci di un interessamento da parte di Davide Vagnati per Che Adams, attaccante scozzese con un passato al Southampton, nel particolare (e invitante) status di svincolato. Ecco chi è il centravanti: scopriamo le caratteristiche tecniche e la sua carriera.

Chi è Che Adams: la carriera

Che Adams ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Oadby Town, un club dilettantistico inglese. La sua velocità, abilità tecnica e fiuto del gol non sono passati inosservati e da subito ha attirato l’attenzione di squadre professionistiche. Il suo primo passo significativo è stato il passaggio allo Sheffield United nel 2014, dove ha rapidamente scalato le gerarchie, impressionando per le sue prestazioni e diventando un punto di riferimento offensivo per la squadra. Nel 2016 Adams si trasferisce al Birmingham City, dove continua a mostrare il suo talento. Con i Blues segna 38 gol in 123 presenze, dimostrandosi un attaccante versatile e pericoloso. Le sue prestazioni con il Birmingham attirano l’interesse di squadre di Premier League e nel luglio 2019 Che Adams firma per il Southampton per una cifra di circa 15 milioni di sterline. Con i Saints gioca per cinque stagioni fino alla scadenza del suo contratto, mettendo a segno 48 gol in 191 presenze.

Adams ha scelto la Scozia

Nonostante sia nato in Inghilterra Adams ha scelto di rappresentare la Scozia a livello internazionale, grazie alle origini scozzesi della madre. Il suo debutto con la nazionale scozzese è avvenuto nel marzo 2021 in una partita contro l’Austria, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Da allora Adams è diventato un elemento importante per la squadra, contribuendo con gol e assist e partecipando a tornei internazionali come Euro 2020.

Adams, le caratteristiche tecniche

Che Adams è un attaccante dotato di grande velocità e forza fisica, caratteristiche che lo rendono temibile nelle situazioni di uno contro uno e nei contropiedi. È anche molto abile nel gioco aereo, nonostante non sia particolarmente alto per essere un attaccante. Adams è un attaccante che dà molto fastidio alle difese avversarie, soprattutto in fase di non possesso. Lo scozzese è molto bravo a fare pressing alto ed è predisposto al sacrificio e ad aiutare la squadra in fase difensiva.