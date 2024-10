Ai microfoni di Radio TV Serie A è intervenuto Simone Barone, oggi vice allenatore di Davide Nicola al Cagliari

Simone Barone da alcuni anni lavora fianco a fianco di Davide Nicola e lo ha seguito anche al Cagliari, il prossimo avversario del Torino in campionato. L’ex centrocampista granata è intervenuto oggi ai microfoni di Radio TV Serie A dove ha parlato proprio della gara di domenica contro il Torino: “Sarà un’altra partita da ex per me, ma ne ho tante. Il Cagliari sta diventando sempre più squadra, la Serie A è difficile, credo che anno dopo anno sia più complicato anche analizzare gli avversari e le partite, perché si cambiano spesso sistema di gioco e atteggiamento”.

Barone: “Nicola tecnico preparato e serio”

Barone ha poi parlato della sua esperienza al fianco di Nicola: “Il mister è molto preparato e serio, nel calcio è difficile togliersi le etichette che ti appiccicano addosso. Da quando lavoriamo insieme, lo ha sempre fatto bene e con ottimi risultati, che fosse entrando in corsa o dall’inizio: iniziammo insieme a Salerno e, dopo la salvezza miracolosa, venimmo esonerati quando eravamo abbastanza tranquilli e fuori dalla zona retrocessione, senza praticamente esserci mai entrati. Capita, il calcio è anche questo”.