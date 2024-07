Calciomercato Torino / Trattativa avviata con il Benevento per Alberto Paleari, il portiere arriverebbe come vice di Milinkovic-Savic

Sfumato l’arrivo di Davis Vasquez, Davide Vagnati ha ora individuato in Alberto Paleari il vice ideale per Vanja Milinkovic-Savic. Il dt granata negli scorsi giorni ha avviato dei discorsi con il Benevento per l’estremo difensore e nelle ultime ore si è registrata un’accelerazione: la trattativa è in fase avanzata, anche se non è ancora ultimata. Ma il dirigente granata spera di riuscire a giungere in tempi brevi a un’intesa per chiudere l’affare.

Calciomercato Torino: trattativa avanzata per Paleari

Classe 1992, Paleari era già stato cercato dal Torino nell’estate del 2019 ma l’allora ds Gianluca Petrachi non chiuse l’affare e alla fine come secondo portiere (il titolare era Salvatore Sirigu) arriva Samir Ujkani. Ora le cose potrebbero andare diversamente, con Vagnati che spera di riuscire a chiudere in tempi brevi l’affare.

Per Paleari potrebbe essere la seconda esperienza in Serie A della sua carriera, dopo che nella stagione 2020/2021 aveva vestito la maglia del Genoa in qualità di vice di Mattia Perin. Poi tanta esperienza in Serie C e in B: nelle ultime tre stagioni è stato il portiere titolare del Benevento, difendendo la porta giallorossa per due stagioni tra i cadetti e nell’ultimo campionato di Serie C. Se l’affare con il Torino dovesse concludersi, per Paleari si tratterebbe di un doppio salto di categoria.