Aleksandar Medvedev smentisce i contatti con Ilic. La trattativa, nel mentre, si instrada verso un epilogo favorevole

Forse ci siamo già abituati a parlare dell’esperienza di Ivan Ilic al Torino come un di un qualcosa da relegare al passato, dando già per assodato il suo addio. In questo caso, a dire il vero, c’è più di qualche indizio a fare una prova e la mancata partenza per il ritiro di Pinzolo potrebbe rivelarsi quella schiacciante per considerarlo alla stregua di un corpo estraneo al mondo granata. La trattativa pare sul punto di arrivo: 25 milioni dallo Zenit, con il serbo che migliorerebbe la propria paga con un ingaggio da 5 milioni di euro all’anno. Un affare che accontenterebbe tutti.

Ilic, i pareri dei tifosi dello Zenit

In Russia, a dire il vero, c’è però chi inizia a storcere il naso. Molti tifosi, si legge sul quotidiano russo Sovsport, non vedrebbero di buon occhio che Ivan Ilic diventi uno dei giocatori più pagati della storia del club di proprietà della Gazprom. Ed è parere comune che sia questa pioggia di rubli ad aver convinto il giocatore ad accettare il suo trasferimento a San Pietroburgo. Ma a far notizia sono le soprattutto le dichiarazioni di Aleksandar Medvedev, presidente del consiglio di amministrazione dello Zenit.

Zenit, la smentita di Medvedev

“Lo Zenit ha davvero concordato il trasferimento di Ilic con il Torino e ha formalizzato l’accordo? No non è chiusa”, queste le parole di Medvedev, anche se potrebbero esser parte di una strategia comunicativa utile ad alleggerire le pressioni. Tutte le parti in causa lavorano affinché la trattativa possa avere un esito positivo il prima possibile.