Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata giovedì 18 luglio

Le strade di Juventus e Adrien Rabiot, da quest’oggi, si separano ufficialmente. La parola fine la mette Cristiano Giuntoli in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Thiago Motta. “Ringraziamo Rabiot. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto e gli vogliamo augurare un felice futuro”. I bianconeri parallelamente accolgono Juan Cabal. Il difensore colombiano, prelevato dall’Hellas Verona, ha svolto quest’oggi le visite mediche presso il J Medical. Operazione da 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus.

Juve, pressing della Roma su Soulé

La Juventus concentrata anche sulle uscite. Si attendono offerte per Kostic, De Sciglio (per cui c’è un dialogo col Monza) e Daniele Rugani. Quest’ultimo sarebbe stato individuato dal Bologna come possibile successore di Riccardo Calafiori, in procinto di trasferirsi all’Arsenal. C’è già stato un incontro tra il club rossoblù e l’entourage del calciatore. I bianconeri valutano anche la cessione di Matias Soulé. Il procuratore del giocatore e la Roma hanno raggiunto un’intesa per un contratto di 5 anni da 2 milioni di euro più bonus. C’è fretta di chiudere per evitare un nuovo affondo del Leicester.

Fiorentina, Milenkovic vola in Premier. Arriva Pongracic

Nikola Milenkovic dopo sette anni di militanza nella Fiorentina si trasferisce in Premier League, al Nottingham Forest. Affare da 12 milioni di euro più bonus. Ad annunciarlo è la stessa società viola con un post su Instagram: “Grazie di tutto, Nikola”. L’esperienza del serbo lungo l’Arno si chiude dunque con 264 presenze. Al suo posto arriva Marin Pongracic dal Lecce, che si è già presentato al Viola Park al tecnico Raffaele Palladino.

Napoli, idee Brescianini e Neres

Il Napoli è in corsa per Marco Brescianini. Il centrocampista piace al direttore sportivo Giovanni Manna così come ad Antonio Conte. La richiesta del Frosinone si aggira intorno ai 12 milioni e c’è da battere la concorrenza di Fiorentina e Atalanta. Un altro nome per gli azzurri è, come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano David Neres. Può essere considerato un profilo interessante come esterno d’attacco. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni.

Reina torna in Italia: giocherà nel Como

Il Como ha ufficializzato l’ingaggio di Pepe Reina. Contratto fino al 30 giugno 2025 per il portiere svincolato dopo l’ultima stagione al Villarreal. “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto a Pepe nel club. Si tratta di un portiere con grandissima esperienza internazionale e una mentalità molto competitiva. Per questi motivi sono sicuro che il suo contributo potrà aiutare la squadra a crescere e migliorare” – ha commentato l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas.