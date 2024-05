Il difensore granata nell’undici di Whoscored dei top 5 campionati: l’unico della Serie A. Buongiorno in compagnia di Bellingham e Mbappè

Un altro grande riconoscimento di una stagione da vero e proprio leader oltreché giocatore determinante non solo per quanto riguarda il Torino, la Nazionale Italiana o per l’impatto che ha nel contesto dell’intera Serie A. Di Alessandro Buongiorno si parla bene anche all’estero. E’ nel radar di diversi club importanti a livello europeo. Questa volta però a parlare non sono gli esperti di mercato o chi bazzica l’ambiente delle squadre interessate al difensore, ma i dati statistici. Alessandro Buongiorno è stato infatti inserito nella top 11 della piattaforma Whoscored riferita ai cinque migliori campionati in Europa, insieme alle stelle del panorama calcistico europeo.

Unico della Serie A, Donnarumma l’altro italiano

Alessandro Buongiorno è stato inserito come uno dei due migliori difensori centrali del Vecchio Continente con una media di 7.21. Nelle top 5 leghe soltanto il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk ha fatto meglio di Buongiorno, maturando un punteggio di 7.30. Il difensore canterano granata non è l’unico a far parte dell’undici ideale della stagione. Con lui anche Gianluigi Donnarumma, che gioca però in Ligue 1 e non in Serie A, dove nessun altro a parte Buongiorno figura tra i migliori della stagione. A completare la formazione, oltre a Buongiorno, Donnarumma e Van Djik, completano la difesa Kimmich del Bayern Monco e Mittestadt dello Stoccarda. A centrocampo Saka dell’Arsenal, Bellingham del Real Madrid, Rodri del Manchester City e Mbappè del Paris Saint-Germiain. Davanti la coppia Kane del Bayern Monaco e Guirassy dello Stoccarda.