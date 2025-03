Se l’austriaco non dovesse recuperare, il tecnico sceglierà uno tra Karamoh e Pedersen come esterno alto a destra

Fino a sabato, l’osservato speciale al Filadelfia sarà Valentino Lazaro: Paolo Vanoli spera di poter recuperare l’esterno per la partita contro l’Empoli ma in questi giorni sta valutando anche le soluzioni alternative nel caso in cui non ce la dovesse fare. Le opzioni a sua disposizione sono principalmente due: Marcus Pedersen e Yann Karamoh. Sulla carta potrebbero diventare tre nel caso in cui Amine Salama dovesse risolvere i problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite ma, a prescindere delle condizioni fisiche, è improbabile che il francese (l’unico tra i calciatori arrivati a gennaio a non aver ancora debuttato con la maglia del Torino) possa scendere in campo dall’inizio.

Pedersen per Lazaro: una sostituzione già fatta

Da quando Vanoli ha abbandonato il 3-5-2 di inizio stagione per passare al 4-2-3-1, Lazaro ha sempre giocato dal primo minuto come esterno alto a destra e la maggior parte delle volte in cui è stato richiamato in panchina, a prendere il suo posto è stato Pedersen (è successo anche nei minuti finali a Parma). Ma nelle ultime settimane è capitato che anche Karamoh giocasse come esterno alto a destra: a Monza il francese è entrato in quella posizione proprio al posto dell’austriaco, a Firenze era stato traslocato dalla corsia di sinistra a quella di destra dopo l’ingresso di Alieu Njie.

Anche Elmas potrebbe giocare a destra

Karamoh e Pedersen hanno certamente caratteristiche differenti: il primo è più abile nell’uno contro uno e nel saltare l’uomo, il secondo invece può contare su doti atletiche importanti e una notevole velocità, che finora non ha però mai sfruttato pienamente. Va anche considerato il rendimento differente avuto tra i due giocatori in questa stagione: quando ha iniziato a giocare con maggiore frequenza, Karamoh ha offerto diverse buone prestazioni, Pedersen invece non hai mai convinto. Con il numero 7 in campo c’è poi anche un’altra opzione possibile, ovvero che sia quest’ultimo ad agire a a sinistra con Eljif Elmas spostato a destra: un’ipotesi che al momento appare però improbabile, considerato l’ottimo rendimento del macedone a sinistra.