Con il passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1 il numero 5 ha perso il posto da titolare, Vanoli ora lo valuta come difensori centrale

Dopo la partenza di Ricardo Rodriguez, il mancato arrivo in estate di un altro difensore mancino, Adam Masina a inizio campionato è diventato il titolare nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre. Ma con il passaggio alla difesa a quattro l’italo-marocchino ha perso il proprio posto e negli ultimi mesi ha giocato sempre meno: appena quattro spezzoni nelle ultime undici partite. In questa ultima parte di campionato potremmo però rivederlo in campo.

Vanoli valuta cambiamenti in difesa

Da quando Vanoli è passato al 4-2-3-1 i due centrali titolari sono diventati Maripan e Coco: il primo sta fornendo prestazioni importanti in serie, il secondo non sta invece convincendo e il numero di errori gravi commessi sta aumentando sempre di più. Proprio per questo motivo Vanoli sta valutando qualche cambiamento nella retroguardia e l’ipotesi Masina centrale al posto di Coco sta prendendo sempre più piede, considerando che Walukiewicz è utilizzato ormai costantemente come terzino destro (considerato che né Pedersen né Dembélé stanno convincendo).

Masina è l’unico centrale di piede sinistro in rosa

Masina, come detto, è di piede mancino e anche per questo motivo potrebbe essere il candidato ideale per sostituire un Coco sempre più pasticcione. Un’ipotesi, questa, che Vanoli sta prendendo sempre più in considerazione. Certo non sarebbe il ruolo naturale per Masina ma il difensore ha l’esperienza necessaria per potersi adattare al ruolo di centrale in una retroguardia a quattro.