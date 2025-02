Cairo ha dichiarato che sarebbe felice anche se restasse, ma le conseguenze economiche non sarebbero delle migliori

Il possibile trasferimento di Ivan Ilić allo Spartak Mosca non è solo una questione tecnica, ma rappresenta anche una pedina importante per le finanze del Torino. La cessione del centrocampista serbo è un’operazione che potrebbe rivelarsi determinante per il bilancio del club granata: l’accordo che era stato trovato con il club russo era per il trasferimento a titolo definitivo per 17 milioni più 3 di bonus, in totale 20 milioni. In un mercato di gennaio dove le operazioni in entrata sono già state completate, l’incasso derivante dalla vendita di Ilić sarebbe fondamentale per coprire i costi legati all’attività del club, ma anche per consentire ulteriori manovre finanziarie.

Le parole di Cairo e il rischio economico

Nonostante la trattativa con lo Spartak Mosca sembri aver subito una battuta d’arresto, con l’allenatore Dejan Stanković che ha messo in dubbio il trasferimento, il presidente Urbano Cairo, interrogato sulla questione, non si è mostrato particolarmente preoccupato: “C’è qualche difficoltà ma vediamo, se resta con noi siamo felici”.

Tuttavia, sul piano economico, se Ilic dovesse venire ceduto, farebbe si che i granata si finanzino l’acquisto di Casadei chiudendo il mercato di Gennaio in attivo, la mancata cessione avrebbe un pezzo diverso sul bilancio. Senza i 20 milioni derivanti dalla vendita del centrocampista (considerando i bonus), Cairo vedrebbe stravolgersi i propri piani.

Le ripercussioni sulle risorse a disposizione

Certo in bilancio della stagione resterebbe in attivo, considerato il tesoretto messo da parte in estate con le cessioni di Alessandro Buongiorno al Napoli e Raoul Bellanova all’Atalanta, ma il presidente granata sarebbe ben felice di riuscire a chiudere anche l’operazione Ilic in uscita, per questo motivo è al lavoro con il dt Davide Vagnati per cercare di sbrogliare la soluzione o trovare una pista alternativa allo Spartak Mosca.