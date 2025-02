Continua la trattativa tra Torino e Spartak Mosca per far arrivare Ivan Ilic in Russia, ora il serbo sta anche recuperando dall’infortunio

Ivan Ilic è da tempo ormai ai margini del progetto di Vanoli e fin da inizio mercato è dato per vicino alla partenza. Negli ultimi giorni di mercato sembrava che la trattativa fosse vicina a concludersi ma poi ci sono stati alcuni problemi e la trattativa si è bloccata. I contatti con lo Spartak Mosca però sono ancora in piedi e il mercato in Russia si chiude il 20 febbraio, quindi l’obiettivo del Torino è quello di vendere il centrocampista serbo per incassare i circa 20 milioni dell’affare e di fatto, in questo modo recuperare i soldi spesi nel mercato invernale. Cairo aveva parlato dopo la sfida contro il Genoa della situazione di Ilic dicendo che se il serbo dovesse rimanere a Torino comunque sarebbe contento.

Le parole di Vanoli sul serbo

Paolo Vanoli è anche uscito allo scoperto durante la conferenza stampa in preparazione della sfida contro il Bologna e ha parlato in questa maniera di Ivan Ilic e della situazione in cui si trova: “Ilic è rientrato, c’è ancora una trattativa aperta, il ragazzo è tornato, ormai il suo problema è superato, stiamo facendo l’ultimo passo, quando si chiuderà il mercato se farà parte di questa rosa sarà una possibilità in più”. Il tecnico ha quindi confermato che l’idea è quella di cedere l’ex giocatore del Verona ma ha anche affermato che in caso rimanesse potrebbe tornare utile ai granata, in questo modo non ha chiuso definitivamente le porte ad un ritorno del numero 8 in squadra

Via Ilic per Casadei

Nel marcato invernale al posto di Ilic è arrivato Cesare Casadei che ovviamente offre caratteristiche diverse. L’italiano infatti è un giocatore più fisico che può contare sui suoi 192 centimetri di altezza per fare male sulle palle inattiva, ma sicuramente è meno tecnico del numero 8 dei granata.