La rete di Gineitis ha prolunga la serie di partite in cui la formazione granata è andata a segno lontano da casa

Dalla perla da centrocampo di Ché Adams contro l’Empoli al piattone mancino di Gvidas Gineitis contro la Lazio: sono ora otto le partite consecutive in cui il Torino ha trovato il gol lontano dal proprio stadio. Nessun’altra squadra in questa Serie A è riuscita a fare altrettanto. Un dato importante perché testimonia come negli ultimi mesi la squadra di Paolo Vanoli abbia cambiato decisamente marcia, facendo anche aumentare un po’ il rammarico per quel blackout vissuto tra ottobre e novembre che ha di fatto escluso i granata dalla corsa all’Europa.

Genoa-Torino 0-0 l’ultima trasferta senza reti

L’ultima volta in cui il Torino è rimasto a secco di reti lontano da casa è stata alla quindicesima giornata, quando la trasferta sul campo del Genoa è finita 0-0 (con un gol annullato a Yann Karamoh nel finale). Poi contro Empoli, Udinese, Fiorentina, Atalanta, Bologna, Monza, Parma e Lazio i granata sono sempre andati a segno almeno una volta e solamente in un’occasione le reti segnate non hanno portato punti: al Dall’Ara, quando il Bologna si è imposto per 3-2. E pensare che prima di questa serie positive erano state addirittura tre le trasferte consecutive senza reti all’attivo: contro Roma, Juventus e appunto il Genoa.

Il Torino segna anche senza Zapata

Più in generale sono ora undici le partite consecutive in cui il Torino ha trovato il gol, in questo caso l’ultima gara con nessuna rete all’attiva è quella casalinga contro il Parma dello scorso 5 gennaio in cui è rimasto del rammarico per le tante occasioni create ma non sfruttate. Questi dati certificano anche il buon lavoro fatto da Vanoli che è riuscito a sopperire all’assenza di un centravanti del calibro di Duvan Zapata e a trovare nuove soluzioni per mandare al tiro (e al gol) tutti gli elementi della propria rosa.