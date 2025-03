Ecco dove vedere Lazio-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma lunedì 31 marzo alle 20.45

Sarà Lazio-Torino a chiudere la 30ª giornata di Serie A. I granata saranno ospiti a casa dei biancocelesti, per una partita che nessuna delle due squadre può sbagliare: i padroni di casa per non staccarsi dal treno Champions League, mentre i ragazzi di Vanoli per l’ambizione di fare quanti più punti possibili e vedere dove saranno a fine campionato. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, e per poter accedere al contenuto è necessario sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’applicazione su smart tv, smartphone, tablet, pc e console.