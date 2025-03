Ricci e Rovella si troveranno a confronto in uno scontro diretto che potrebbe influenzare le scelte per la nazionale

Stasera a Roma saranno tanti i duelli che potrebbero condizionare e decidere l’esito finale della partita. In particolare si scontreranno due giocatori che non risaltano per i loro numeri realizzativi ma per il fatto di essere due tasselli chiave che regolano il perfetto funzionamento della propria squadra. Ricci e Rovella, i due mediani di centrocampo che si prenderanno le rispettive squadre sulle spalle per il finale di stagione.

Il ruolo in nazionale

Un attento spettatore della partita sarà il Ct della nazionale italiana Luciano Spalletti che nel corso della pausa nazionali ha alternato la titolarità dei due giocatori nella doppia sfida con la Germania, fattore che porterebbe a pensare che non abbia ancora scelto il titolare definitivo che possa ricoprire quel ruolo. Questa incertezza rende la partita di questa giornata di campionato l’occasione ideale per i due classe 2001 di affermarsi a discapito dell’altro e potersi ritagliare più minuti in nazionale.

Le stagioni a confronto

In questo finale di stagione di campionato le rispettive squadre dei calciatori si stanno contendendo diverse posizioni per la classifica: da una parte la lazio che gioca per guadagnarsi un posto nella prossima edizione della Champions League e dall’altra il Torino che cerca di affermarsi come squadra sempre più competitiva. Nonostante le differenti ambizioni dei club i due centrocampisti mostrano numeri stagionali abbastanza simili: il capitano granata ha totalizzato ben 28 presenze portando a referto un gol e un assist insieme a 7 ammonizioni, mentre il giocatore bianco celeste ha raggiunto le 24 presenze in stagione senza mai trovare la rete ma aiutano i compagni ad imbucarsi verso la porta, come mostrano i 2 assist portati a segno insieme a 10 ammonizioni superando già le 6 dello scorso anno con ancora diverse partite da disputare.