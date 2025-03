La Lazio non viene sconfitta tra le mura amiche dal 26 gennaio, il Torino in trasferta segna molto ma subisce anche tanto

La Lazio in questa stagione ha dimostrato di giocare meglio in casa che in trasferta. Davanti ai propri tifosi la squadra di Baroni non perde dalla sfida contro la Fiorentina, disputata il 26 gennaio del 2025. In questa stagione i biancocelesti hanno 14 partite in casa, vincendone 7, pareggiandone 5 e perdendone appena 2. In totale la Lazio ha guadagnato 26 punti in casa, con una media di 1,86 punti a partita. Sono 28 i gol segnati e 20 i gol subiti. Dopo la sconfitta con la Fiorentina i ragazzi di Baroni hanno battuto il Monza, pareggiato con il Napoli e pareggiato contro l’Udinese.

Torino: in trasferta 21 gol (contro i 13 casalinghi)

Il Torino in questa stagione altalenante ha dimostrato di fare più fatica in trasferta che in casa. In trasferta infatti i ragazzi di Vanoli hanno guadagnato 18 punti in 15 partite, con 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, registrando una media di 1,20 punti a partita, contro l’1,43 punti registrati in casa. I granata in trasferta hanno però segnato molto più che in casa, ben 21 gol segnati in trasferta contro i 13 gol segnati in casa. Tuttavia il dato preoccupante è quello che riguarda la difesa. Infatti il Toro ha già subito 22 gol in trasferta, 10 in più di quelli subiti in casa.

Lazio in cerca di riscatto, il Toro vuole continuità

La Lazio dopo la batosta subita contro il Bologna ora vuole trovare un riscatto contro il Torino in modo da farsi perdonare dai suoi tifosi per la brutta figura nell’ultimo turno di campionato. Dall’altra parte i ragazzi di Vanoli sono in cerca di continuità e vogliono trovare il quinto risultato utile consecutivo. La sfida sarà sicuramente combattuta e nessuna delle due squadre potrà permettersi errori.