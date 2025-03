Paolo Vanoli non chiude le porte all’esterno sinistro Borna Sosa. La concorrenza c’è, ma il campo sarà il giudice

Mancano ancora 9 partite al termine della Serie A. In queste ultime battute di stagione 2024/2025, Vanoli vuole vedere chi è da Toro. I granata sono in un ottimo momento e si preparano per chiudere la 30^ giornata contro la Lazio. Borna Sosa non sta passando un periodo facile. Ha perso il posto da titolare al Torino da quando è arrivato Biraghi e anche con la Croazia sta giocando meno. Inoltre un mese fa, come da lui dichiarato, l’influenza che lo ha colpito lo ha debilitato non poco. Nonostante questo, Vanoli non gli ha chiuso le porte. Arrivato in prestito dall’Ajax, per riscattarlo il Torino dovrebbe spendere 7 milioni di euro. Riscatto che al momento è lontano.

Il momento no

Borna Sosa dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni in queste ultime gare. Biraghi sarà riscattato e ha fatto vedere di essere da Toro, lui invece? Ha giocato finora 19 partite: 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. 14 partite da titolare. Prima nel 3-5-2 giocava come esterno sinistro a tutta fascia, ma poteva stare anche nella difesa a sinistra basso. Poi nel 4-2-3-1 è passato a fare il terzino sinistro. Giocatore di palleggio, non ha mai spinto molto ed è stato spesso timido. Utile in fase difensiva, ma poco utile in quella offensiva.

Le parole di Vanoli

Queste sono state le parole di Vanoli in conferenza stampa: “Borna Sosa l’ho visto bene. Come ha detto lui, ha avuto un periodo ad inizo anno dove ha avuto questa febbre e a livello fisico non stava bene. Adesso si è rimesso e come dico sempre, il campo è lì. C’è l’allenamento, c’è la settimana, c’è la concorrenza. Voglio vedere quanto lui sia forte. La concorrenza è bella: adesso tocca a loro. Io voglio giocatori vincenti, con una mentalità. Chi lo è, sa cos’è la concorrenza. Adesso lo aspetto perché è un giocatore che ha qualità“.