Intervistato da un giornale croato, il terzino del Torino ha raccontato i motivi che lo hanno visto fuori dai radar nell’ultimo mese

Intervistato dal quotidiano croato Sportske Novosti, Borna Sosa ha svelato un retroscena sulla sua salute. Come noto il terzino granata, nella settimana che aveva portato il Torino alla sfida con il Milan del 22 febbraio, si ferma a causa di un’influenza. Non così semplice da debellare, come ha raccontato il giocatore.

“Ho avuto la febbre per dieci giorni, sono stato in ospedale, ho ricevuto delle flebo e si sospettava addirittura che avessi la mononucleosi. Un disastro: ora sono completamente guarito. Le prime due partite dopo il virus, contro Monza e Parma, non ero del tutto pronto (Sosa è rimasto in panchina in entrambi i casi, ndr). Nella terza contro l’Empoli stavo bene ma il mister mi ha lasciato in panchina. Ora che sono tornato, vedrò com’è la situazione. Per me è importante giocare dalle 25 alle 30 partite a stagione”.

Sosa sulla classifica del Torino

Poi sulla situazione del Torino :“Siamo a metà della classifica, non possiamo salire o scendere in modo significativo, non c’è pressione”. Nell’ultimo mese, come spiegato dallo stesso giocatore, Sosa non ha più visto il campo in favore di Biraghi, che si è fatto trovare pronto sostituendolo.

Borna Sosa