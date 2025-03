Gineitis sta crescendo sempre di più e, dopo il gol in nazionale, ha intenzione di mettere in difficoltà Vanoli sulla scelta della formazione

Gvidas Gineits sta crescendo sempre di più. Le sue qualità sono sempre state evidenti e in questi anni con la prima squadra ha acquisito sempre maggiore esperienza. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e il Toro si gode il suo classe 2004. Questa stagione il centrocampista ha già segnato 2 gol in Serie A, entrambi pesantissimi, il primo contro la Fiorentina regalando il pareggio ad un Toro sotto di un gol e con un uomo in meno, mentre il secondo contro il Milan permettendo ai granata di vincere una partita importante per 2-1. Il numero 66 si sta anche prendendo la nazionale. Contro la Finlandia il centrocampista del Toro ha anche segnato il gol che ha permesso alla Lituania di pareggiare la partita.

Gineitis vuole mettere in difficoltà Vanoli nello scegliere la formazione

Gvidas Gineitis si è sempre rivelato affidabile quando Vanoli lo ha scelto e, come detto, ha anche segnato 2 gol, oltre ad aver fornito un assist contro l’Inter per l’ultimo gol di Zapata in maglia granata prima dell’infortunio. La mediana del Torino attualmente sembra difficile da modificare: Casadei e Ricci insieme formano una coppia strepitosa e con le loro diverse caratteristiche si completano, dando al Torino sia qualità in palleggio che pericolosità in area con gli inserimenti. Il lituano comunque sembra essere intenzionato a far venire più di qualche dubbio al tecnico al momento di stilare la formazione.

Da Juric a Vanoli: la crescita di Gineitis

Gineitis è stato portato stabilmente in prima squadra da Ivan Juric che lo ha iniziato a schierare anche titolare dimostrando di avere grande fiducia nelle doti del giovane. L’arrivo di Vanoli non ha cambiato la situazione, il lituano è molto stimato dal tecnico che non ha difficoltà ad affidarsi a lui quando ne ha bisogno. Circondato da questa fiducia il classe 2004 è cresciuto, diventando sempre più forte e accumulando esperienza direttamente in Serie A senza mai essere nemmeno mandato in prestito in campionati inferiori.