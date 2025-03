Nel girone di ritorno i granata sono migliorati a dismisura: 17 punti in 10 partite, il Toro sarebbe quinto in campionato

Il Torino di Vanoli dopo una strepitosa partenza si era perso e la fine del girone di andata non era stata delle migliori. Nel girone di ritorno però i granata hanno cambiato radicalmente il loro andamento. Nelle 10 partite giocate fino ad ora infatti il Toro ne ha vinte 5, pareggiate 4 e persa solamente 1. Avendo guadagnato 17 punti nel girone di ritorno i granata sarebbero in quinta posizione nella classifica di Serie A che conta solo i punti fatti dopo il giro di boa. I ragazzi di Vanoli con il cambio di modulo stanno giocando in maniera decisamente migliore e riescono a sfruttare al meglio le occasioni che riescono a creare. Anche quando la squadra non riesce a giocare bene il Toro riesce comunque a portare a casa un risultato positivo, come contro l’Empoli, partita in cui i granata non hanno creato moltissimo ma sono riusciti a vincere con un gol di Vlasic.

Il Toro di Vanoli: dal derby al pareggio contro l’Atalanta

Il Toro di Vanoli ha dimostrato di essere in grado di ottenere risultati utili quasi sempre in questo girone di ritorno. La seconda fase del campionato è partita con un pareggio nel Derby della Mole, partita in cui giocatori e allenatore hanno dato tutto riuscendo a recuperare lo svantaggio iniziale per 0-1 grazie ad un grandissimo gol di Vlasic da fuori area con il mancino. Poi il pareggio 1-1 con la Fiorentina, giocando tra l’altro gran parte del match in 10. A segnare il gol del pareggio era stato Gienitis. La prima vittoria del girone di ritorno è arrivata per 2-0 sul Cagliari grazie alla doppietta di un ispiratissimo Che Adams. La partita successiva è stata contro l’Atalanta a Bergamo. I granata sono riusciti a guadagnare un punto difficile grazie al gol di Maripan e a MIlinkovic-Savic che ha parato il rigore a Retegui.

I granata fermati solo dal Bologna

I granata hanno poi pareggiato contro il Genoa per 1-1 a causa di un errore in impostazione di Coco. Poi è arrivata l’unica sconfitta per il Toro nel girone di ritorno: quella contro il Bologna per 3-2. I ragazzi di Vanoli però si sono subito ripresi e sono riusciti a battere 2-1 il Milan in casa. La sfida successiva è stata contro il Monza con il Toro che ha vinto 2-0 grazie ai nuovi acquisti Elmas e Casadei. Poi è arrivato il pareggio con il Parma per 2-2 e infine la vittoria contro l’Empoli per 1-0.

La classifica del girone di ritorno

Roma 26

Inter 23

Bologna 21

Juventus 19

Torino 17

Napoli 17

Milan 17

Atalanta 16

Lazio 16

Genoa 15

Udinese 15

Fiorentina 13

Como 11

Verona 10

Cagliari 9

Lecce 8

Parma 6

Venezia 6

Monza 5

Empoli 2