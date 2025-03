Da quando è arrivato in granata Elmas ha segnato 3 gol, tutti in trasferta: contro la Lazio cercherà il quarto centro

Elmas da quando è arrivato si è preso in pochissimo tempo il posto da titolare che precedentemente era di Karamoh. Il numero 11 si è preso il posto da titolare sulla fascia sinistra a suon di gol: 3 gol segnati in 5 partite. Tutti questi tre gol tra l’altro sono stati segnati dal macedone in trasferta, il primo contro il Bologna con un tunnel ad un difensore e lo scavetto al portiere, poi quello contro il Monza su assist di Lazaro e infine quello contro il Parma con un destro a giro che ha dato un bacio al palo e si è insaccato in rete. Ora contro la Lazio il numero 11 del Toro cercherà a tutti i costi di trovare il quarto centro in maglia granata per consolidare sempre di più il posto da titolare e convincere la società a riscattarlo.

Nella sua migliore stagione 6 gol e 3 assist in 37 partite

Elmas dopo 5 partite ha già trovato ben 3 gol. Nella sua miglior stagione di Serie A il macedone era riuscito a segnare 6 gol e fornire 3 assist, ma in ben 37 partite di campionato. Il classe 99 da quando è arrivato al Toro sta dando il meglio di sé. Il numero 11 sta viaggiando ad un ritmo altissimo: 1 gol ogni 110 minuti in campo, quasi un gol a partita. La sua qualità tecnica gli permette di essere sempre decisivo, di andarsene spesso via nello stretto e di rendersi pericoloso in ogni partita.

Elmas vuole guadagnarsi il riscatto ma 17 milioni sono tanti

Elmas al Lipsia non ha mai trovato spazio, giocando appena 22 partite nella stagione e mezza trascorsa in Germania. Tra tutte le competizioni in questo anno e mezzo al Lipsia il macedone ha giocato solamente 363 minuti, pochi più di quelli giocati con il Toro in queste prime 5 partite (329 minuti). Il numero 11 dei granata vorrebbe quindi trovare una squadra disposta a dargli più spazio, come il Toro. Sicuramente l’ex giocatore del Napoli cercherà di convincere la società a pagare i 17 milioni al Lipsia che consentirebbero al club granata di assicurarsi le prestazioni del macedone a titolo definitivo. Certo si tratta di una cifra importante ma le qualità di Elmas potrebbero convincere la società.