Il terzino, che ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Polonia per un infortunio, si è ripreso e ci sarà all’Olimpico

Pausa finita, si torna in campo. Ultime 9 gare della stagione per un Torino che ha ormai poco da chiedere al campionato e tanto da aspettarsi dai giocatori che scenderanno in campo, soprattutto in vista della programmazione della prossima stagione. Sono tanti i giocatori sotto la lente d’ingrandimento, che sono andati a corrente alternata per gran parte dell’anno e che si giocano molto in questo finale. Tra questi, oltre ai soliti noti, c’è anche Seba Walukiewicz. Il difensore polacco, arrivato l’ultimo giorno del mercato estivo dall’Empoli, ha migliorato il proprio rendimento nell’ultimo periodo ma deve ora dimostrarsi continuo.

La nuova vita da terzino

Arrivato in estate con lo scopo di fare il ricambio dei difensori titolari, l’ex Empoli si è ritrovato a essere un vero e proprio titolare per gran parte delle partite. Prima da braccetto di destra e poi da terzino, sfruttando anche il rendimento negativo di Pedersen. In questo momento il numero 4 certamente non sta eccellendo, ma si sta dimostrando comunque un uomo affidabile soprattutto dal punto di vista difensivo. È per questo che con il cambio di sistema di gioco Vanoli lo ha promosso a “titolare inamovibile”, riducendo invece lo spazio per il laterale norvegese.

Contro la Lazio ci sarà

Dopo esser uscito nell’intervallo della sfida contro la sua ex squadra per un infortunio e aver dovuto rinunciare agli impegni della sua Polonia, Walukiewicz è pienamente recuperato. Un’arma in più dunque per mister Vanoli, che potrà usufruire di lui sulla destra per contenere il pericoloso Zaccagni. La prima di 9 partite molto importanti per il difensore classe 2000, che in queste partite si gioca il suo futuro in maglia granata.