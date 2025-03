I precedenti di Lazio-Torino: 69 le partite di Serie A giocate all’Olimpico, i granata hanno vinto solamente 12 volte

Terminata la sosta, il Torino si prepara a tornare in campo per la 30ª giornata di Serie A. I granata chiuderanno il turno andando a fare visita alla Lazio, una delle avversarie più volte affrontate nella storia e ormai quasi considerabile una mini-rivale viste le storie tese degli ultimi anni tra Cairo e Lotito. Giocare a Roma è sempre stato sinonimo di difficoltà per il Toro, che nel massimo campionato è stato ospitato 69 volte dai biancocelesti: il dato in questo senso parla chiaro, vale a dire di 12 vittorie, 24 sconfitte e addirittura 33 pareggi. In tutte queste sfide i granata hanno segnato solamente 59 gol, mentre i laziali 90.

L’ultimo precedente, il 2-0 di un anno e mezzo fa

È da parecchio tempo che il Torino non fa visita alla Lazio in Serie A: per l’esattezza, l’ultima volta risale al 27 settembre del 2023. In quell’occasione, nelle prime giornate di campionato, i granata allenati da Juric sono stati battuti 2-0 dai biancocelesti di Sarri, con delle reti di Vecino e Zaccagni. Una bella prestazione quella sera da parte di Ricci e compagni, che però non sono riusciti a fare risultato.

Gli scontri tra Cairo e Lotito

Un grande ricordo legato a Lazio-Torino è certamente quello del maggio 2021, quando la partita – inizialmente rinviata – venne recuperata prima dell’ultimo turno di campionato. I granata si trovavano in una situazione pessima, a rischio retrocessione e con l’eventuale scontro diretto contro il Benevento all’ultimo atto del campionato. Arrivò però un pareggio molto sofferto, che permise alla squadra di Nicola di trovare la salvezza con una giornata d’anticipo. Lo spettacolo si ebbe anche sugli spalti, con un diverbio acceso tra Cairo e Lotito.

Il 3-3 del 2014

Sfida spettacolare (per quanto visto in campo) fu anche quella del 2014, terminata 3-3. Ribaltoni e controribaltoni, con i granata che sembravano aver trovato il gol vittoria con Immobile all’89’ prima della beffa finale targata Candreva.