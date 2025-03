Con gli ultimi rientranti Sanabria e Maripan, Vanoli ha ora la squadra al completo in vista del posticipo di lunedì contro la Lazio

-4 a Lazio-Torino, una delle sfide di cartello della 30ª giornata di Serie A. Al di là degli obiettivi stagionali, con il Torino che difficilmente potrà lasciare la zona di metà classifica, quella contro i biancocelesti è sempre una partita importante per le vicende del passato tra Cairo e Lotito, motivo per cui non può per nulla essere sottovalutata. Quando mancano tre allenamenti prima della gara Vanoli ha recuperato tutti gli uomini a disposizione, ritrovando per ultimi i sudamericani Sanabria e Maripan.

Tutti i nazionali rientrati

Dopo più di una settimana in numeri ridotti, il Filadelfia si è nuovamente riempito. Tutti gli 11 giocatori convocati con le nazionali sono infatti rientrati, tornando dunque a disposizione di Vanoli per la preparazione della sfida contro la Lazio. Ultimi sono stati Sanabria e Maripan, impegnati fino a mercoledì notte nelle sfide valide per le qualificazioni sudamericane al Mondiale e reduci dalle fatiche di un lungo viaggio e del jat lag. Tantissime opzioni adesso per l’allenatore ex Venezia, che in vista della partita in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma può contare su quasi tutti i membri della rosa.

La situazione dall’infermeria

Al di là dei lungodegenti Schuurs, Zapata, Ilkhan, Njie e Savva, infatti, l’unico infortunato recentemente è Salama. Lo sfortunato francese – che non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia granata – si è fatto male nel corso dell’allenamento congiunto contro l’Asti, e i primi esami hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. I tempi di recupero non dovrebbero essere brevi, motivo per cui è addirittura a rischio che il giocatore in prestito dal Reims possa tornare prima della fine della stagione. Insomma, un’avventura più che sfortunata fino a ora per lui.