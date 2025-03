Dopo esser partito dalla panchina contro l’Empoli per un colpo al ginocchio, l’esterno austriaco è pronto a rientrare dal primo minuto

Niente più pause, ora si va avanti così fino alla fine del campionato. Restano 9 partite prima delle vacanze estive, e il Torino – con la salvezza raggiunta e l’Europa difficilmente raggiungibile – ha l’obiettivo di onorare al meglio tutte le partite anche per iniziare a programmare già da adesso la prossima stagione. Si parte dalla sfida contro la Lazio, tutt’altro che banale: i biancocelesti sono ormai quasi una squadra rivale per via dei trascorsi tra i presidenti delle due squadre, motivo per cui l’obiettivo è quello di smorzare i loro sogni Champions. All’Olimpico Vanoli avrà la possibilità di tornare al classico 4-2-3-1 visto in tutto il girone di ritorno, grazie al ritorno in campo di Lazaro.

Ritorno al “passato”

Nessuno è più insostituibile di Lazaro, o meglio non c’è nessuno in rosa con le sue stesse caratteristiche. Lo ha detto il tecnico qualche settimana fa, ed è per questo che il suo problema fisico prima dell’Empoli ha fatto scattare l’allarme portandolo a cambiare sistema di gioco. Ora però l’austriaco ex Inter ha sfruttato appieno la settimana e mezza di sosta per tornare al 100%, motivo per cui si rivedrà certamente dal primo minuto contro la Lazio. Questo significa non solo che si torna al 4-2-3-1, ma che giocatori come Elmas, Vlasic e Casadei possono essere riposizionati nelle caselle “tipo”.

Serve un vice Lazaro

Mai come in questo momento quindi, al netto delle discussioni legate all’attaccante, qualora per la prossima stagione il mister dovesse confermare questo sistema di gioco servirebbe certamente prendere dal mercato un calciatore in grado di giocare come esterno alto di destra. Vanoli lo ha segnalato alla società già a marzo, la speranza è quindi che questa volta venga accontentato visto il tanto tempo a disposizione.