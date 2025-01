L’esterno granata è stato protagonista di un’ottima prestazione nel derby: ha fornito un assist e ha contribuito alla manovra offensiva

Dopo una prestazione deludente contro il Parma (in cui ha pesato l’incredibile occasione da rete non sfruttata), Karamoh ha saputo riscattarsi nel derby, diventando uno dei protagonisti assoluti del match. L’esterno del Torino, schierato nel 4-2-3-1 largo a sinistra, ha mostrato una grande energia e determinazione sulla fascia sinistra. La sua velocità e il dribbling sono stati fondamentali per mettere in difficoltà la difesa della Juventus, e la sua prestazione è stata una delle più positive di una squadra che ha lottato con carattere.

L’assist per Vlasic e la minaccia costante

Karamoh ha avuto un ruolo determinante nel gol di Vlasic allo scadere del primo tempo: suo infatti l’assist arrivato dopo una bella serpentina tra i difensori avversari. Un gesto che ha reso ancora più evidente la qualità del giocatore e il suo contributo offensivo. Non solo, subito dopo l’intervallo, Karamoh ha tentato la via del gol con un tiro che è finito di poco fuori, mostrando ancora una volta la sua pericolosità. La sua presenza sulla fascia destra è stata costante, creando più di un’occasione da gol per la squadra granata.

La sostituzione e la fatica offensiva del Torino

Quando Karamoh è stato sostituito, il Torino ha faticato a mantenere la stessa spinta offensiva. La sua energia e capacità di creare pericoli sono venute a mancare, e la squadra ha avuto difficoltà a finalizzare le azioni non riuscendo a trovare il secondo gol che avrebbe portato alla vittoria. Poco prima della sua uscita, un’altra progressione pericolosa, fermata all’ultimo da Savona, ha dimostrato ancora una volta la pericolosità di Karamoh, che aveva dato molto alla squadra prima di lasciare il campo. La sua performance ha confermato quanto sia importante per il Torino avere un esterno così dinamico e incisivo nel proprio reparto offensivo.