Maripan ha giocato un ottimo derby, concedendo poco agli attaccanti avversari e andando anche vicino al gol

Il pareggio del Toro contro la Juve è arrivato, oltre che per la qualità incredibile di Vlasic, anche per la solidità difensiva offerta dai due difensori centrali granata: Coco e Maripan. Il cileno in particolare ha giocato un’ottima partita concedendo poche occasioni veramente pericolose agli attaccanti avversari, lottando su ogni pallone e andando anche vicino al gol. Il numero 13 infatti è sempre salito in area di rigore in occasione dei calci d’angolo dove, con i suoi centimetri cercava di mettere in difficoltà i difensori avversari. Al 51′ minuto ha avuto, proprio su calcio d’angolo, l’occasione per regalare la vittoria al Toro. Il calcio d’angolo era stato battuto male, con Borna Sosa che poi ha rimesso in mezzo il pallone di testa, la difesa della Juve ha allontanato e Maripan, all’altezza del dischetto, spalle alla porta, ha tentato una girata al volo tirando però centrale.

Maripan nella difesa a 4 si trova bene

Il motivo di questa grande prestazione dell’ex giocatore del Monaco è anche da ricercarsi nel modulo. Il classe 94 infatti ha spesso giocato con la difesa a 4 nella sua carriera e passare alla difesa a 3 lo aveva un po’ penalizzato. Con il cambio di modulo del Toro che ha iniziato a giocare 4-2-3-1 però Maripan ha dimostrato le sue incredibili qualità e ormai è titolare inamovibile insieme a Coco. Per il cileno infatti quella contro la Juventus è la quarta titolarità di fila, quattro partite in cui, tra l’altro, non è mai uscito dal campo, offrendo sempre prestazioni solide. Questa striscia di prestazioni positive, bisogna sottolinearlo, arriva dopo ben 5 partite consecutive in panchina, dopo l’errore contro la Fiorentina.

La coppia con Coco è ormai consolidata

Ormai è consolidata la coppia difensiva nel nuovo modulo: Maripan e Coco. I due compagni di squadra insieme lavorano molto bene e con la difesa a 4 sono loro i due difensori centrali titolari. La coppia sta offrendo grandi certezze nelle ultime partite e finalmente sembra che Vanoli abbia trovato la quadra nella zona difensiva. Il Toro con la difesa a 4 è più solido dietro e produce più pericoli davanti.