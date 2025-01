Mergim Vojvoda è stato rivitalizzato dal cambio modulo. Ora il kosovaro è un titolare di questo Torino di Vanoli

Contro la Juventus il Torino ha dato un bel segnale. I granata hanno giocato un buon derby e hanno portato a casa un punto importante. Come in Torino-Parma, Vanoli ha puntato sul 4-2-3-1. Ormai il cambio modulo è confermato, ora il Toro non gioca più con il 3-5-2. Alcuni giocatori sono penalizzati da questo. Altri invece, ne hanno giovato. Uno di questi è Mergim Vojvoda. Il numero 27 del Torino è stato infatti rivitalizzato dal cambio modulo. Ora è un titolare. La sua esperienza e la sua affidabilità possono essere decisivi per i granata in questa seconda parte di stagione. Il suo contratto scade a fine stagione.

La sua posizione

Contro l’Udinese ha giocato come braccetto destro nel 3-5-2. Quindi in difesa, come aveva fatto a inizio anno con Coco e Masina. Poi invece contro il Parma e la Juventus ha fatto il terzino destro nella linea a 4. Sempre titolare nelle ultime 3 e in campo per 90 minuti. Tra le prime partite e le ultime, sulla fascia da esterno non aveva avuto molto spazio. Ora è il suo momento. E non vuole fermarsi. Queste partite hanno confermato la sua transizione. Da esterno a difensore in pratica. Solido ed efficace, anche in Nazionale ha giocato spesso in difesa.

La sua stagione

Finora in Serie A ha giocato 17 partite su 20. 0 gol, 0 assist e 4 cartellini gialli. Numeri da difensore puro. Di queste 17 partite, 12 da titolare. 5 da subentrato. 2 saltate per infortunio (Verona-Torino ed Empoli-Torino) e 1 in panchina per 90 minuti (Torino-Fiorentina). Il futuro è tutto da decidere. Il giocatore è qui dal 1 settembre del 2020. Il 3 gennaio 2024 ha rinnovato di 1 anno. Senza rinnovo, il Toro lo perderà a 0 in estate. Per averlo i granata avevano sborsato 5,20 milioni di euro allo Standard Liegi. All’epoca valeva 4 milioni, ora ne vale circa 3.