Le parole di Milinkovic-Savic, portiere del Torino, al termine del derby della Mole contro la Juventus finito 1-1

Vanja Milinkovic-Savic ha parlato al termine di Torino-Juventus a DAZN: “Non sono soddisfatto della mia reazione sul primo gol. Mi conosco. Sono sincero con me stesso. Conoscendo le mie capacità, non può entrare quella palla lì. Poi dopo la partita è andata come è andata. 1-1, non abbiamo perso. Siamo stati dentro la partita fino all’ultimo. Ci sarà tempo per analizzarla. Cosa ci ha detto Vanoli all’intervallo nello spogliatoio? Meglio non dirlo, preferisco tenerlo per noi (ride, ndr). Le sue parole ci hanno spinto fin da subito, ci ha dato una grossa mano oggi”.