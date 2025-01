Le parole di Nikola Vlasic, autore del gol del pareggio, dopo la partita contro la Juventus di Thiago Motta finita 1-1

Nikola Vlasic ha fatto un super gol nel derby. Ecco le sue parole a DAZN: “Il mister dice sempre che dobbiamo tirare di più. Dall’inizio me lo dice: se tiro 2 o 3 volte a partita faccio gol al 100%. Era emozionato. Era una partita difficile contro una squadra forte. Noi abbiamo dimostrato che siamo squadra e possiamo giocare contro i migliori. Ho abbracciato Vanoli perché mi ha detto prima della partita che avrei segnato. Dobbiamo vincere più partite così, come quella contro il Parma. Questo pareggio ci dà fiducia. I risultati che abbiamo in questo momento non sono veri. Dobbiamo dimostrarlo in campo”.