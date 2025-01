Valentino Lazaro ha analizzato il pareggio contro la Juventus: “Dobbiamo ripartire dallo spirito che abbiamo messo”

Al termine di Torino-Juventus, ha commentato il pareggio anche Valentino Lazaro: “Ho visto una partita giocata con grinta, con voglia, con spirito da Toro anche dopo aver preso l’1-0. Abbiamo cercato di pareggiarla e l’abbiamo fatto, poi nel secondo tempo siamo usciti con la voglia di fare gol. Per questo adesso c’è un po’ di delusione, perché abbiamo cercato i tre punti e sappiamo cosa significa il derby. Sappiamo anche che il derby può essere una svolta”.

Come ti trovi come ala nel 4-2-3-1?

“Benissimo. Nella mia carriera ho fatto tante posizione, anche in nazionale ho fatto l’ala. Cerco di aiutare anche la squadra in difesa. Nelle ultime partite abbiamo giocato bene, ci è mancato magari il gol per andare a vincere”.

“Ho visto una squadra che nelle ultime settimane sta migliorando, che gioca con più coraggio. Stiamo creando più occasioni nelle ultime partite, ci manca solo quel pizzico in più per fare gol e vincere le partite”.

Da cosa dovete ripartire dopo questa partita?

“Dobbiamo ripartire dalla grinta e dallo spirito da Toro. Se facciamo questo abbiamo poi le qualità per vincere e fare qualcosa in più”.

Cosa è successo nella rissa tra panchine?

“Non ho visto cosa è successo, ho visto poi i rossi alla fine. Cercavamo il gol perché sapevamo che potevano essere una svolta per le prossime partite”.

I gol dalla distanza possono essere una soluzione per risolvere il problema delle reti fatte?

“Noi dobbiamo fare molti più gol. Non tiriamo tanto da lontano ma abbiamo questa qualità. Stiamo migliorando come prestazioni, stiamo cercando quella sensazione di vincere. Se prendiamo

Cairo e Vagnati a fine partita sono venuti negli spogliatoi? Vi hanno detto qualcosa?

“Si’, Cairo e Vagnati sono sempre vicini a noi. Anche al Filadelfia. Non stavamo attraverso un periodo facile e siamo stati tutti più vicini”.