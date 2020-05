Stasera Orgoglio Granata: "Quando Amauri sostituì Cerci" - Toro.it

Orgoglio Granata del 24 maggio 2020: alle 20.45 su Grp Televisione Alessandro Costa e i suoi ospiti ripercorreranno una giornata particolare

“Al Toro, i tifosi mi hano fischiato fin dal primo giorno”, ha dichiarato in settimana Amauri, ex attaccante di Juve e Toro. Ed è andata proprio così. i tifosi accolsero con malcelata diffidenza l’arrivo del brasiliano in granata. Lo testimonia perfettamente la puntata antologica di “Orgoglio granata” in onda stasera su GRP Televisione (canale 13) dalle ore 20.45.

Orgoglio Granata: temi e ospiti del 24 maggio

Puntata che ripropone la tumultuosa serata in cui il Toro, nell’utima giorno del mercato estivo 2014, annuncio’ la partenza del gioiello (dell’epoca) Alessio Cerci verso l’Atletico Madrid, e scelse al suo posto come partner di Quagliarellia, l’ex juventino e parmense Amauri. Che poi in quel campionato dovette spesso cedere il posto al venezuelano Josef Martinez. A gennaio il Toro rimedio’ con l’ arrivo’ Maxi Lopez ed i granata disputarono buona stagione con la splendida cavalcata europea ( Bilbao in primis) e la vittoria nel derby 20 anni dopo l’ultimo precedente successo.

Nella puntata in questione, grandi ospiti:

-La leggende granata Angelo CERESER

-Il Presidente della Fondazione Filadeflia dell’epoca Cesare SALVADORI

L’ex Presidente del Toro Avvocato P.Luigi MARENGO

L’ex giocatore granata Mauro BRIANO

il giornalista Diego Fornero e molti altri.