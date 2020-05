Playoff e playout, club contrari. E Cairo: “Non si cambiano le regole in corsa”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, conferma la linea dei club di Serie A: le ipotesi playoff e playout non piacciono. “Non sarebbe giusto”

“Sul campionato navighiamo a vista”. Urbano Cairo conferma le incertezze già palesate nei giorni scorsi sulla ripresa della Serie A e nella conferenza stampa di presentazione del nuovo ds del Torino, Davide Vagnati, ha criticato l’ipotesi playoff e playout, tenuti in considerazione dalla Figc come “piano B” in caso di nuova sospensione. “Si leggono tante ipotesi, deve essere tutto ben codificato e regolamentato per potersi organizzare. Cambiare le regole in corsa non è mai una cosa giusta, i play-off e play-out ci sono in altri campionati e altri sport ma io non condivido il fatto di modificare le cose. Non penso sia giusto. Vedremo cosa succederà, oggi è difficile dirlo”, ha dichiarato il presidente granata.

I club non soddisfatti del piano B della Figc

Quella di Cairo non è una posizione isolata nel consesso dei club di Serie A. Sono stati in molti, infatti, a storcere il naso quando nel comunicato emesso mercoledì dalla Figc si faceva riferimento al possibile cambio di format in caso di necessità.

Le società non sono convinte dalla soluzione. Innanzitutto per motivazioni di giustizia sportiva – cambiare le regole potrebbe dare adito a ricorsi -, poi per ragioni economiche legate alle possibili ritorsioni di Sky e Dazn.

E soprattutto resta un dubbio: ma se il campionato fosse fermato una seconda volta per ragioni di sicurezza sanitaria, ci sarebbero le condizioni per effettuare playoff e playout? Probabilmente no.