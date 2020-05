Cairo e Vagnati confermano Longo: "Ma nessuno è indispensabile" - Toro.it

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo ds, sia Vagnati che Cairo hanno rassicurato Longo. Ma sul futuro restano i dubbi

“Il migliore allenatore possibile”, lo ha definito il nuovo direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati. “Crediamo in lui”, gli ha fatto eco il presidente del Torino Urbano Cairo. La conferenza stampa con cui il ds ex Spal si è presentato in granata ha costruito un cordolo di sicurezza attorno a Moreno Longo. D’altronde se il campionato riprendesse davvero a giugno, come sembra, il tecnico sarebbe la guida di una squadra ancora alla ricerca della salvezza. Insomma, non aveva bisogno di essere pubblicamente delegittimato: di più, aveva necessità di ricevere protezione dopo le voci su una possibile separazione a fine stagione e i nomi (“inventati”, li ha definiti Cairo) venuti a galla per l’anno a venire.

Longo, obiettivo salvezza. Ma sul futuro…

Da patron e direttore sportivo è arrivata l’assicurazione: l’allenatore potrà lavorare tranquillo, ora che avrà tempo di farlo, con l’obiettivo di spronare un gruppo dalle qualità inespresse.

Attenzione, però. La polizza, ascoltando la conferenza stampa, appare solidamente stipulata per il presente. Sul domani restano invece più dubbi che certezze. Basta rileggere le parole di Vagnati. Longo è l’allenatore migliore, sì, ma“al momento”.

Vagnati: “Solo il presidente è indispensabile”

E ancora: “Io dico sempre che di indispensabile nel calcio c’è il proprietario che mette i soldi per fare lavorare. Gli altri sono tutti in discussione e devono guadagnarsi la fiducia della società. Serve valutare le persone e i professionisti col tempo, alla fine i risultati fanno la differenza”.

Nessuno è intoccabile, nemmeno Longo. Rassicurato a metà e ora chiamato a salvare il Toro.