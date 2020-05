Idee e progetti: Vagnati oggi svela i suoi segreti

Alle 13 la presentazione di Davide Vagnati, nuovo direttore dell’area tecnica: dopo mesi di corteggiamento Cairo è riuscito a portarlo a Torino

L’era Vagnati è già cominciata: l’attuale direttore tecnico del Toro si è insediato, ha iniziato a lavorare in città, ha parlato con tecnico e giocatori, si sta pian piano ambientando. Oggi un piccolo passo in più, quando l’ex Spal verrà presentato ufficialmente: idee, curiosità, motivazioni. Tutto (o quasi) allo scoperto, nella giornata in cui forse potremmo conoscere qualche aspetto sul nuovo dirigente granata. Vagnati arriva in un momento delicato – non solo per l’emergenza in corso ma anche per la situazione in cui il Toro si ritroverebbe una volta ripreso il campionato – con un piano ben preciso da sviluppare nelle prossime settimane.

Vagnati-Cairo: un corteggiamento lungo mesi

Un progetto che con Cairo il dt ha studiato già nei dettagli, considerato che Vagnati (dopo la deroga subito al Filadelfia) era da tempo un pallino del presidente. Da prima che si arrivasse alla scelta di Bava: e chissà, non è un caso forse che al contrario dell’attuale direttore tecnico invece l’ex ds non sia mai stato presentato. Come a dare un segnale, nemmeno troppo velato.