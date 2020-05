Il primo giorno di Vagnati al Toro / La Fotogallery

Fotogallery / Il nuovo ds del Torino Vagnati è arrivato nel capoluogo piemontese: prima tappa al Filadelfia per il direttore dell’area tecnica

Dopo le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, nelle prime ore di questa mattina è arrivata l’ufficialità: Vagnati, dopo l’addio alla Spal, è il nuovo direttore dell’area tecnica del Torino dove prenderà l’eredità di Bava che torna alla guida del settore giovanile. Per Vagnati, primo incontro con la società e la squadra al Filadelfia dove ha potuto seguire la seduta di allenamento dei ragazzi che, come da protocollo, continuano a lavorare individualmente divisi in piccoli gruppi sui due campi del centro sportivo granata. Di seguito, le prime foto del nuovo direttore sportivo del Toro: