Toro, anche Cairo al Filadelfia / La Fotogallery - Toro.it

Fotogallery /Durante l’allenamento pomeridiano di oggi al Filadelfia ha presenziato anche il presidente Cairo, che ha così assistito alla sessione

Oggi il Torino ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana al Filadelfia. Gli allenamenti si stanno intensificando giorno dopo giorno, con Longo che vuole far tornare i suoi al top della forma, per non farsi trovare impreparato alla ripresa. I giocatori del Toro hanno infatti disputato diversi esercizi con la palla ed esercitazioni, come ormai da qualche tempo ed una partita a tempo. Tra i presenti anche il presidente Cairo con Comi, Moretti e Barile della società, e il ds Vagnati. Baselli si è allenato con i compagni, mentre Lukic e Singo hanno svolto un programma personalizzato. Di seguito le foto dell’allenamento: