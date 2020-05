Toro, l'allenamento di oggi al Filadelfia / La fotogallery - Toro.it

Fotogallery / Il primo allenamento della settimana al Filadelfia: il Torino torna a svolgere esercizi con la palla in allenamento

Continuano gli allenamenti del Torino al Filadelfia. I granata sono tornati a lavorare al centro sportivo granata venerdì scorso. Oggi Longo ha cominciato a far usare ai suoi il pallone in alcuni esercizi, restando comunque in linea con le direttive imposte. É inoltre previsto un aumento dei carichi di lavoro per tornare al massimo della forma. Molti i presenti al centro sportivo: da Lukic a Belotti, passando per Rincon, Edera e Lyanco. A seguire la fotogallery: