Il Torino riparte al Filadelfia: la fotogallery - Toro.it

Fotogallery / Il primo giorno di lavoro al Filadelfia dopo lo stop: il Torino riparte con gli allenamenti individuali

Il Torino, alla spicciolata e ben distanziato, ha ripreso a lavorare al Filadelfia. Il primo giorno di riapertura del centro sportivo, i granata si sono allenati in piccoli gruppi di tre calciatori per ogni campo, sotto gli occhi di mister Moreno Longo e del suo staff. Da Nkoulou a Belotti, passando per Berenguer, De Silvestri, Edera e Djidji: quasi tutti i granata si sono rimessi in moto dopo i giorni di lockdown.