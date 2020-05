Nord o Sud, Italia o estero, mare o montagna: le vostre foto del 4 maggio / La gallery

Gallery / Da Nizza alla Calabria, passando per la Valtellina e Parigi. Ecco la gallery con alcune delle foto che ci avete inviato

Il giorno del 4 maggio è il giorno in cui tutto il popolo granata si riunisce per commemorare il Grande Torino. Oggi più che mai, l’unione può fare la differenza, data la situazione causata dal coronavirus. Quest’anno, a 71 anni dalla tragedia che colpì quella squadra di Eroi, i tifosi del Toro di tutto il mondo hanno trovato il modo di sentirsi vicini e parte di un’unica famiglia. Hanno infatti scelto di condividere scatti con bandiere del Toro e sciarpe esposte sui balconi e sui davanzali delle fineste. Il vento ha portato con sè l’aria che tira a Torino, diffondendo l’atmosfera che si respira nel capoluogo piemontese in una data così speciale, in giro per il mondo.

Toro, la gallery con i vostri scatti

Da Nizza alla Calabria, passando per Parigi, la Valtellina, le province piemontesi, Milano, e molti altri luoghi ancora. Non solo l’Italia si è tinta di granata, ma anche altre parti del mondo. A seguire una selezione di alcuni dei vostri scatti: tutte quelle che ci avete inviato sui social le troverete nella fotogaller y della nostra pagina Facebook.