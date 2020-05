Serie A in campo anche alle 16.30. E si ripartirà con Torino-Udinese

Tre slot orari previsti per la ripartenza della Serie A: in campo alle 16.30, 18.30 e 21. La scelta per venire incontro alle tv. E il Torino…

La ripartenza della Serie A non è più una chimera. Dopo il Consiglio Federale di mercoledì 20 maggio, la linea è stata tracciata: si proverà con tutte le forze a ripartire in sicurezza. Certo, occorrerà attendere ancora il beneplacito del Governo, in primis del MInistro Spadafora che incontrerà Gravina il 28 maggio prossimo, ma tra Figc e Lega regna l’ottimismo. Tanto che, riporta Repubblica, sono già sul tavolo le ipotesi di calendario e orari del prosieguo del campionato. Si proverà a ripartire il 13 giugno con la 27^ giornata, quella inizialmente prevista tra il 13 e il 15 marzo. Quindi al Torino toccherà subito una sfida salvezza: contro l’Udinese che precede di un punto i granata in classifica ma con una partita in più.

Orari e scenari: così il campionato di calcio prova a ripartire

Gli orari saranno stabiliti per venire incontro alle tv. Dunque non si andrà tutti in campo alle 15 come da bozza della commissione medica della Figc, ma si distribuiranno le partite in tre fasce orarie: 16.30, 18.45 e 21, ipotizza il sito del quotidiano romano.

Che si riparta il 13 o il 20 del mese prossimo, sarà in ogni caso un tour de force. Davanti ci sono ancora 124 gare, e in mezzo vanno incastrati anche i turni di Coppa Italia. I club dovranno correre forte sin da ora.