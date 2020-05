Ansaldi-De Silvestri, i rinnovi non sono in discussione - Toro.it

Da Cairo arriva la volontà di rinnovare i contratti in scadenza dei due esterni: Vagnati già al lavoro per i due prolungamenti

Due contratti in scadenza, due situazione però differenti. Mentre su Ansaldi c’è sempre stata la certezza – le dichiarazioni dell’agente e quelle dello stesso giocatore argentino – per De Silvestri le intenzioni del Torino non sono mai state davvero chiare. Tanto che sembrava arrivata alla fine l’avventura dell’ex Sampdoria, già dallo scorso 1 febbraio eventualmente libero di accasarsi altrove. Ieri il presidente Cairo ha assicurato che entrambi rinnoveranno e che si partirà anche da loro la prossima stagione. O almeno questa è l’intenzione.

Vagnati lavora per i rinnovi

“In scadenza ci sono Ansaldi e De Silvestri, Vagnati è in contatto con loro e cercheremo di di prolungare con entrambi. Ciò che conta è gestire bene i giocatori che abbiamo e tutti loro devono dare qualcosa in più. Devono riabilitare una stagione che poteva essere meravigliosa ma non lo è stata”.

Contatti già avviati per i due terzini dunque: l’obiettivo è quello di gestire i giocatori in quello specifico ruolo con più fortuna rispetto ai mesi passati (e agli anni). Come importante sarà la gestione nell’immediato futuro, che poi è anche quel “presente” su cui sia Cairo che Vagnati in conferenza hanno posto l’accento. Toccherà a Longo e non sarà semplice, considerato che il mercato di gennaio ha impoverito quella zona del campo, se non altro numericamente (la partenza di Laxalt) lasciando solo tre esterni – oltre ad Ansaldi e De Silvestri c’è Ola Aina – a disposizione.

Due conferme ma poi sarà rivoluzione

Le prime azioni granata di Vagnati certificheranno quindi due conferme, prima che però l’estate porti – questo pure dalle parole di Cairo di ieri è ben evidente – una grande rivoluzione. E partenze eccellenti.